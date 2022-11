Cagliari, Liverani: «Meritavamo qualcosa in più, abbiamo lasciato dei punti per strada»

Le parole di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari: «4 o anche 5 punti in più li avevo messi in preventivo»

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista all’Unione Sarda, dove traccia un bilancio di questo avvio di stagione. Le sue dichiarazioni:

PENSIERI – «Sicuramente meritavamo qualcosa di più, punti che abbiamo lasciato per strada. Errori individuali pagati a caro prezzo. Per quanto fatto credo che 4 o anche 5 punti in più li avevo messi in preventivo»

COLPE – «Faccio anche io la mia autocritica. Ad esempio cosa ho fatto per evitare che la palla finisse li nell’area piccola in quel momento. Dobbiamo avere più malizia»

INIZIO – «Ero sereno, per la mia scelta nei confronti della squadra insieme alla società. abbiamo fatto in modo che qualche giocatore facesse delle scelte importanti ma tutti avevamo l’obbiettivo di riconquistare la Serie A».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24.COM