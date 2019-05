Cagliari, Maran: «Obiettivi per il futuro? Bisogna mettere le basi»

Il tecnico del Cagliari Maran ha parlato della convocazione di alcuni dei rossoblù. Ecco le dichiarazioni sul futuro del club

L’allenatore del Cagliari Maran si gode la convocazione di Alessio Cragno, Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti in Nazionale. Il tecnico ha parlato degli obiettivi del club per il futuro ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Maran:«Avere tre giocatori in pianta stabile in Nazionale ci rende orgogliosi. Parlare di obiettivi per la prossima stagione adesso non ha senso, bisogna cominciare a mettere le basi».