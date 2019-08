Cagliari, Maran si sfrega le mani: «Nainggolan è una belva, ci divertiremo»

Cagliari, Maran si sfrega le mani in vista della nuova stagione: «Nainggolan è una belva, ci divertiremo»

Maran si sfrega le mani. E non vede l’ora che inizi una nuova stagione, quella ai nastri di partenza della quale il suo Cagliari si presenta come possibile rivelazione. In virtù di un’esaltante campagna acquisti. «Nainggolan, Rog e Nandez, che centrocampo: dico grazie a Carli e a Giulini», le sue parole in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

E ancora. «Nainggolan è una belva, Cagliari è storia. Quest’anno ci divertiremo. Secondo una filosofia per la quale oseremo sempre, ma con umiltà».