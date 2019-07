Il Cagliari fa mercato: piace Paganini, ma il sogno resta Nandez

Il Cagliari fa colpi sul mercato e sogna in grande: dopo l’affare Rog, vicinissimo alla conclusione, si studiano altre trattative, come Paganini

In questo calciomercato il Cagliari è attivissimo. Dopo aver venduto Barella, il club sardo ha quasi chiuso per Rog dal Napoli, ma non solo. Nel mirino della squadra rossoblù c’è Luca Paganini, 26 anni, esterno del Frosinone. Il ds sta lavorando in questo senso.

Rimane comunque Nandez il sogno dei sardi. Il giocatore è in rottura con il Boca, ma al momento l’operazione è congelata.