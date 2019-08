Il centrocampista belga, Radja Nainggolan, si è presentato nel corso della conferenza stampa odierna del Cagliari

Dopo l’ufficializzazione odierna, il centrocampista belga, Radja Nainggolan, si è presentato al Cagliari in conferenza stampa. Il neo arrivato è intervenuto insieme al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

Ecco le sue parole sul suo ritorno in Sardegna: «Giulini mi ha convinto subito. So che c’è da lottare, ma son pronto per farlo un’altra volta. Cosa mi ha spinto venire a Cagliari? Avevo qualche offerta, ma penso che non sia stato difficile scegliere. Avevo già in testa, quando sono partito 5 anni fa, di tornarci. Non pensavo di tornare così presto. Bisogna fare delle scelte nella vita che ti facilitano. Ho tanta voglia di far bene qui e di scrivere pagine importanti. Inter? Accetto le decisioni dell’Inter. Tocca a me ora dimostrare che si son sbagliati di me».