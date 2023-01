Cagliari-Nainggolan, il centrocampista in cima alla lista di Ranieri

Il Cagliari è alla ricerca di un centrocampista e in cima alla lista dei desideri di Ranieri ci sarebbe Nainggolan

Dopo il ritorno dell’allenatore capitolino, la società sogna un altro grande ritorno in Sardegna, quello del belga. L’ex rossoblù è a disposizione del club sardo e aspetta soltanto una chiamata per poter vestire nuovamente la maglia del Cagliari, come riportato da L’Unione Sarda.