ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambiata la designazione di gara della sfida tra Cagliari e Napoli in programma lunedì sera. A dirigere la sfida sarà Sozza

Come riferito dall’AIA, sarà Sozza e non più Mariani a dirigere la sfida tra Cagliari e Napoli in programma lunedì sera.

Lo Cicero è il nuovo secondo assistente, con Tegoni che fungerà da quarto uomo. Invariati VAR e AVAR, dove saranno invece presenti Valeri e Raspollini.