Cagliari, nel mirino un centrocampista del Perugia: ecco chi è l’ex U23 dell’Arsenal

L’acquisto di Marko Rog potrebbe non essere l’unico per il centrocampo del Cagliari, come riporta il Corriere dello Sport. Infatti, il club sardo si sarebbe mosso per Vlad Dragomir, trequartista del Perugia che ha collezionato già 31 presenze in Serie B.

Il centrocampista rumeno è cresciuto nell’U18 e nell’U21 dell’Arsenal, dove ha saputo valorizzarsi. Ora il club rossoblù gli avrebbe messo gli occhi addosso anche in vista di una trattativa con gli umbri per Guglielmo Vicario, portiere ex Venezia amato dal Grifo.