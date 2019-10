Nandez sta dando molto al Cagliari anche in fase di rifinitura. L’uruguagio ci ha messo poco per incidere

Nandez ci ha messo poco per divenire pilastro del Cagliari di Maran. La mezzala ha portato tanto dinamismo ai sardi: inserimenti, break e grande attenzione difensiva, tant’è che a volte fa il quinto dietro.

Il sudamericano sta però incidendo molto anche in fase di rifinitura. Due assist fin qui. Per il momento, è l’ottavo giocatore del campionato per Expected Assist totali, 1.74.