Cagliari, Mazzarri in bilico: la società lo conferma

L’ennesimo risultato poco convincente non condanna Walter Mazzarri. La società conferma la fiducia

Il Cagliari non riesce più a vincere e rimane in fondo alla classifica. Una situazione in cui società e Mazzarri pensavano di uscire con il cambio di panchina.

Il tecnico dopo il pari di ieri sera non sembra essere in discussione e la stessa società, come riferito da Cagliari News 24 ha confermato la fiducia all’allenatore. Decisive saranno anche le prossime sfide. Al Cagliari serve vincere.

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24