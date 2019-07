Cagliari, parla Ionita: «Puntiamo a qualcosa di più della salvezza»

Cagliari, Ionita parla al sito ufficiale del club: «Sento una grande responsabilità, una squadra come la nostra deve puntare a più della salvezza»

Artur Ionita, giocatore del Cagliari, direttamente dal sito dei sardi ha parlato di questa fase pre stagionale, con obiettivi e speranze. Questo il suo pensiero:

«Ripartiamo da quanto di buono abbiamo mostrato nella stagione scorsa. Vogliamo migliorare la classifica e il gioco. I miei obiettivi personali sono legati a quelli della squadra, aiutare il gruppo per me resta la cosa più importante. Sento una grande responsabilità, voglio dare ancora di più. Credo che una squadra come la nostra debba puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza».