Il presidente del Cagliari Giulini parla della squadra e di Barella. Il pupillo dei sardi è corteggiato sul calciomercato

Il Cagliari vince di misura contro il Frosinone e si allontana dalla zona rossa della retrocessione. I sardi hanno agganciato la Fiorentina e ora possono pensare a migliorare il loro piazzamento.

Ai microfoni di Sky, è intervenuto il presidente del Cagliari Giulini che ha commentato la vittoria e ha parlato di Barella: «Il nostro campionato non finisce oggi, ci restano ancora 5 partite e dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo avuto per lui proposte sia in estate, sia a gennaio. Non è stato facile trattenerlo, ma va detto che Barella stesso lo scorso inverno voleva rimanere. Vedremo fra 5 giornate che cosa accadrà: proveremo a tenerlo».