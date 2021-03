Cagliari, Pavoletti: «C’è entusiasmo, con Semplici è cambiato tutto»

Leonardo Pavoletti ha parlato del cambio di rotta arrivata con Semplici in panchina

Leonardo Pavoletti ha parlato sulle pagine de La Nuova Sardegna della stagione del Cagliari e dell’obiettivo salvezza da centrare a tutti i costi. Le sue parole.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARI NEWS 24

APRILE MAGGIO IN APNEA – «Sicuramente sì. Soprattutto per la concentrazione, l’attenzione e la consapevolezza che ci aspettano dieci finali. Sappiamo che da ogni partita dobbiamo portare a casa punti. Mister Semplici ci sta trasmettendo una grande carica ed è una persona sempre positiva. Mi piace molto».

DI FRANCESCO – «Abbiamo intrapreso un cambiamento radicale con Di Francesco che ha proposto un gioco offensivo. Abbiamo provato in tutti i modi a farlo funzionare, ma i fatti parlano chiaro. Forse quello che chiedeva non era nelle nostre corde. Pur sforzandoci quelle cose non riuscivano proprio. Ci siamo fatti del male da soli».

OTTIMISMO – «Se sono sempre un giocherellone? Ora è difficile, però un minimo dobbiamo rimanere positivi. La situazione a tutti noi è chiara. Buttiamo via i pensieri cattivi e facciamoci quando è possibile una risata. Mi piace tirare su il morale alla truppa».

SALVEZZA – «Noi cinque vittorie da qui alla fine le otteniamo. Conosco i compagni, come ci alleniamo. Gli episodi spesso ci hanno giocato contro, alla lunga la sorte qualcosa dovrà restituirci».

ANDARE AGLI EUROPEI – «È molto difficile. Io nella mia testa ci voglio provare. Se ci salviamo e faccio dei gol può essere una possibilità. La speranza resta, altrimenti guarderò le partite in televisione con gli amici, facendo il tifo naturalmente».