Cagliari, Pavoletti: «Dispiaciuti per il finale, bene la salvezza in anticipo»

Ecco le parole dell’attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana, Leonardo Pavoletti. Il bilancio della stagione rossoblù

Leonardo Pavoletti è soddisfatto della sua stagione e di quella del Cagliari.

Ecco il bilancio della stagione dell’attaccante:«Siamo dispiaciuti per non avere chiuso il campionato come avremmo voluto. Peccato, ma ci siamo meritati la salvezza conquistata in anticipo. Sul piano personale poi è stata una grande annata, sono riuscito a segnare e a fare gioco per la squadra».