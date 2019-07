Cagliari, Pavoletti: «Resto qui. Su Barella all’Inter…»

Cagliari, Pavoletti parla dal ritiro, in conferenza stampa: vari gli argomenti toccati dall’attaccante, tra futuro e Nazionale

Leonardo Pavoletti ha parlato dal ritiro di Pejo. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: «Io rimarrò sicuramente a Cagliari: non ho mai avuto intenzione di andare via, stiamo lavorando per migliorarci, noi e la società».

«Abbiamo perso Nicolò, ma quando un compagno va in una grande squadra è un motivo d’orgoglio. Europeo? L’obiettivo è quello, farebbe piacere anche perché sono nel momento decisivo della carriera».