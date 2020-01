Cagliari, Pavoletti: «Rientro? Mi piacerebbe andare all’Europeo»

Cagliari, Pavoletti parla sul momento della squadra: «Ci stiamo divertendo a stare lì sopra. Rientro? Mi giocherò le mie carte»

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfono di Sky Sport del momento della squadra rossoblù. Queste le parole del giocatore:

«Il 2019 l’abbiamo chiuso alla grande ma il 2020 va onorato al massimo. Mi dispiace non far parte di questa grande annata ma ci possiamo divertire tutti insieme. Ci stiamo divertendo a stare lì sopra e dobbiamo provarci. Il Milan e Ibra? Non dobbiamo metterci al pari fisico suo, dobbiamo trovare le contromisure adatte. Punto a rientrare, se lo faccio bene mi giocherò le mie carte, mi piacerebbe andare all’Europeo».