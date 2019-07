Cagliari, non solo Kulusevski dall’Atalanta: piace Cornelius

Cagliari, piace Cornelius per l’attacco come vice-Pavoletti. A centrocampo, pressing su Kulusevski: la situazione

Il Cagliari ufficializza Mattiello. Ma con l’imminente partenza di Nicolò Barella, i sardi cercano rinforzi a centrocampo. Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, il Casteddu è in pressing sull’Atalanta per Kulusevski.

Il centrocampista svedese non è l’unico scandinavo dei bergamaschi che piace alla dirigenza rossoblù. Sempre secondo il quotidiano, il Cagliari avrebbe chiesto informazioni per Cornelius. L’ultima stagione del danese è stata in Ligue 1 in prestito al Bordeaux.