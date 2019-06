Cagliari, riscatto Cacciatore: i dettagli dell’operazione

Tutto fatto per Cacciatore: il terzino sarà riscattato dal Cagliari. Operazione definita con il Chievo, ecco i dettagli

Cacciatore resta al Cagliari: il club sardo eserciterà il diritto di riscatto per strapparlo al Chievo.

Come precisa Gianlucadimarzio.com, i clivensi riceveranno in cambio i giovani Cotali e Caligara dal Cagliari.

Cacciatore viene quindi confermato dai rossoblù, dopo essere arrivato in prestito nella sessione di mercato invernale. Il terzino giocherà ancora in Serie A in vista della prossima stagione.