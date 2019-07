Cagliari, Rog è a un passo: il croato ha lasciato Dimaro tra gli applausi

Marko Rog è sempre più vicino a vestire la maglia del Cagliari: oggi il croato ha svolto un allenamento leggero lasciando Dimaro tra gli applausi

Manca solo l’ok ufficiale e poi Marko Rog lascerà Dimaro per spostarsi di 25 km e raggiungere il ritiro del Cagliari a Peio. Questa mattina il croato ha svolto un semplice allenamento in palestra per poi congedarsi tra gli applausi del pubblico presente.

Come riporta Tuttomercatoweb anche l’ex Siviglia ha risposto al calore dei tifosi con un timido applauso, l’addio al Napoli e l’approdo al Cagliari può essere questione di ore.