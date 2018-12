Cagliari-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-Roma highlights e gol: i momenti salienti della gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. I rossoblù di Rolando Maran (16 punti), reduci in campionato da tre pareggi di fila, ricevono la Roma di Eusebio Di Francesco, settima in classifica (20) e proveniente dal pareggio interno con l’Inter. Cagliari per tenere lontana la zona retrocessione, giallorossi per risalire in zona Europa.

Tra le mura amiche, il Cagliari non batte la Roma dal febbraio 2012 (4-2), mentre l’ultimo confronto in Sardegna (maggio 2018) ha visto la vittoria giallorossa per 1-0. Bilancio di perfetta parità negli scontri diretti in Serie A giocati a Cagliari: 14 successi rossoblù, 10 pareggi e 14 vittorie romane. Ecco i gol e gli highlights di Cagliari-Roma.

CAGLIARI-ROMA 0-1: Subito Bryan Cristante! Il centrocampista giallorosso sblocca il match con un potente tiro dal limite dell’area che sorprende Cragno.

CAGLIARI-ROMA 0-2: La Roma trova il raddoppio con una punizione dai 20 metri di Kolarov. Punizione nettamente deviata da Cerri che spiazza l’incolpevole Cragno.

CAGLIARI-ROMA 1-2: Su calcio d’angolo il Cagliari trova la via del gol. Cross di Joao Pedro millimetrico per la testa di Ionita che da due passi batte Olsen.