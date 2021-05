Cagliari salvo matematicamente: obiettivo raggiunto per Semplici

Grande lavoro per Leonardo Semplici che oggi raggiunge la salvezza con il suo Cagliari prima di affrontare il Milan grazie al pari del Benevento

Il Cagliari è ufficialmente salvo! I rossoblù di Semplici saranno in Serie A anche nella prossima stagione: c’è l’aritmetica.

Benevento raggiunto nel recupero dal Crotone, i sardi guadagnano la salvezza ancora prima di scendere in campo contro il Milan. Anche vincendo l’ultima partita col Torino le Streghe di Inzaghi non potrebbero raggiungere il Cagliari a quota 36 punti in classifica.

