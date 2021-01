Cagliari, Simeone: «A Firenze bei ricordi, ma voglio vincere qui»

Giovanni Simeone ha parlato prima di Fiorentina-Cagliari

Giovanni Simeone, che in passato ha vestito la maglia viola, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport prima del match del Cagliari contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sue sensazioni sulla gara odierna.

Queste le sue parole: «Qua a Firenze ritrovo delle emozioni e dei bei ricordi che si trasformano in forza perché mi sono trovato molto bene. Però ora indosso la maglia del Cagliari e quando vado in campo voglio vincere. Sono contento di esser tornato in questa bella città e sono felice che tante persone qui mi vogliano bene. Un grande saluto a tutti i fiorentini».