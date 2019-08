Cagliari, su Cerri c’è il Lecce: le ultime sul mercato rossoblù

Mercato in uscita Cagliari: il Lecce bussa alla porta del club di Maran per Cerri. Ecco le novità in chiave calciomercato

Il Lecce ha intenzione di correre ai ripari dopo la pessima figura contro l’Inter a San Siro. Infatti, come riporta Sky Sport, il club salentino ha contattato il Cagliari per chiedere informazioni su Cerri.

Tuttavia, la società rossoblù è restia all’idea di lasciar andare l’attaccante, in quanto dovrebbe intervenire sul mercato per sostituirlo. Ecco tutte le novità di mercato in casa Cagliari.