Cagliari, Thereau si candida per un posto in attacco

Cyril Thereau ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a sostituire Pavoletti. Ballottaggio tra lui, Birsa e Cerri per giocare al fianco di Joao Pedro

Cagliari che sfida il Chievo questa sera al Bentegodi e lo farà senza lo squalificato Pavoletti. Maran sta studiando le ultime mosse di formazione, soprattutto nel reparto avanzato dove ci sono i maggiori dubbi.

Se i ballottaggi in difesa e a centrocampo vedono in vantaggio Cacciatore su Srna e Faragò su Padoin, quello che riguarda l’attacco non è ancora deciso. Per il posto accanto a Joao Pedro ci sono in tre per una maglia: Thereau, Birsa e Cerri. I tre partono quasi appaiati, ma la candidatura di Thereau soprattutto nelle ultime ore è sempre più forte. L’ex Fiorentina ha recuperato dell’infortunio ed è tornato a disposizione. L’idea stuzzica Maran e non sono da escludere possibile sorprese dell’ultimo minuto.