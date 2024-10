Cagliari Torino, anche Zapata guarda il match di SerieA: la reazione al gol di Sanabria – FOTO 

Cagliari Torino è in corso, l’infortunato Duvan Zapata segue con attenzione la sfida di Serie A, ecco la foto e la reazione al gol di Sanabria

E’ iniziato da una manciata di minuti appena il secondo tempo di Cagliari Torino. La compagine sarda e quella piemontese sono attualmente ferme sul risultato di 1-2. Decidono – al momento – il gol messo a segno da Viola e la risposta immediata di Sanabria nella prima frazione. Seguite, dal vantaggio a firma Linetty in avvio di ripresa. Ad assistere alla partita sono i circa 15mila gli spettatori presenti, che occupano le tribune di un Unipol Domus pressoché tutta esaurita. Qualche dozzina di migliaia invece, i tifosi collegati da casa e tra questi c’è n’è uno davvero speciale.

Di chi parliamo? Naturalmente di Duvan Zapata, dalla sua abitazione torinese il colombiano, costretto ai box causa l’infortunio (con conseguenziale rottura) del crociato accusato contro l’Inter, sta infatti seguendo attentamente le dinamiche del gioco, così come si vede dalla storia Instagram diramata dallo stesso ex Atalanta. Nonostante tutto, la maglia col numero ‘91 è in qualche modo atterrata in terra Sarda, così come la sua fascia da capitano. A sventolare la t-shirt ci ha pensato infatti il collega (e amico) Sanabria proprio in occasione del gol realizzato. Il vessillo un tempo di Valentino Mazzola lo brandiva invece Linetty (autore, appunto, dell’1-2). E Zapata, con affianco ancora le stampelle, da casa apprezza così questo Cagliari Torino.