Cagliari, tutto fatto per Nandez: il centrocampista è in arrivo in Italia

Il Cagliari è vicino a Nandez. Il centrocampista del Boca Juniors lascia il Sud America per arrivare in Italia: le ultimissime

E’ terminata la telenovela dell’estate di casa Cagliari: ora è davvero tutto fatta per il passaggio di Nahitan Nandez al Cagliari. Il centrocampista lascia il Boca Juniors per firmare con i sardi.

Secondo Sky Sport, la trattativa è ormai in chiusura: raggiunti tutti gli accordi del caso, il giocatore, che ha già salutato i suoi tifosi, è in arrivo in Italia. Affare da 18 milioni di euro.