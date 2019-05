Alla Sardegna Arena ci sarà Cagliari-Udinese: a salvezza raggiunta restano solo i festeggiamenti. Ma quest’ultima partita potrebbe essere l’ultima per molti dei protagonisti

Domani alla Sardegna Arena niente sfida Champions o lotta salvezza: tra Cagliari e Udinese sarà una vera e propria festa. Ma tra tante celebrazioni: l’addio di alcuni dei protagonisti di questo grande risultato. I pezzi pregiati delle due compagini saranno al centro del calciomercato estivo e difficilmente prolungheranno le loro permanenze per la prossima stagione.

Sulla sponda rossoblù, ai saluti due dei big del Cagliari di Maran: Barella e Cragno che potranno rivedersi da compagni di squadra solamente in Nazionale. Sulla sponda bianconera, certo dell’addio è Rodrigo De Paul che non è stato nemmeno convocato da Tudor. Addio anticipato quindi per l’argentino, dopo essere stato decisivo la scorsa giornata per la conquista della salvezza.