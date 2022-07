Cagliari, venduti già quattro mila abbonamenti

La campagna abbonamenti del Cagliari procede a gonfie vele: i rossoblu hanno appena superato la quota quattro mila abbonamenti venduti

La prossima sarà l’ultima settimana, salvo proroghe, per acquistare i biglietti stagionali per le partite del Cagliari. La vendita proseguirà fino al 7 di agosto. La Unipol Domus è pronta a riempirsi di tifosi rossoblu.

L’Unione Sarda, nell’edizione odierna, riporta che sono state venduti più di quattromila ticket in vista della prima partita tra le mura amiche. L’appuntamento è fissato per il match contro la Cittadella, in data 21 agosto.