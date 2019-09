Salcedo, giovane attaccante in forza all’Hellas Verona, festeggia il suo esordio contro il Cagliari – VIDEO

(Dal nostro inviato alla Sardegna Arena, Sergio Cadeddu) – Eddy Salcedo, attaccante del Genoa in prestito all’Hellas Verona, può dirsi soddisfatto del suo esordio in gialloblù. Il giocatore è subentrato nella ripresa, rilevando Verre.

«Sto bene, sono contento dell’esordio», racconta Salcedo in zona mista dopo il pareggio tra scaligeri e sardi. Il classe 2001 scalpita in attesa di avere opportunità concrete per ritagliarsi il proprio spazio.