Caicedo, nuovo incontro con la Lazio: si tratta il rinnovo

Nuovo summit tra la Lazio e Caicedo: le parti si incontreranno per discutere il rinnovo, ma non è scontato che l’attaccante firmi

Nei prossimi giorni in casa Lazio ci sarà un incontro tra la dirigenza e Felipe Caicedo. L’attaccante, come spiega Il Messaggero, incontrerà Igli Tare per discutere il rinnovo, ma l’esito non è scontato.

L’ecuadoriano, per firmare il prolungamento, chiede almeno 2.3 milioni a stagione, ma la società potrebbe non accontentarlo. In tal caso il giocatore rimarrà in biancoceleste un altro anno, per poi svincolarsi nel 2020.