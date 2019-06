Cairo: «Lega unita contro la Super Champions. Arricchirebbe solo 14 club»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della Super Champions margine dell’assemblea di Lega

Urbano Cairo, presidente del Toro, ha parlato ai giornalisti presenti in Lega Calcio a margine dell’assemblea di Serie A di oggi pomeriggio.

Ecco le sue parole sulla Super Champions e sui granata in Europa al posto del Milan: «La Lega unita è contraria alla creazione della Superlega europea, non rappresenta gli interessi di tutti. Sessanta anni di storia non possono essere cancellati con un colpo di spugna perché fa bene al business. E’ un progetto, la Superlega, che non è stato condiviso. Sarebbe un calcio che arricchirebbe solo 14 club».