Torino, Cairo: «Non ho mai pensato di vedere, sto bene così». Le parole del presidente granata

Urbano Cairo è intervenuto al ministero del Turismo per presentare la partnership tra il Giro d’Italia e Enit.

Il presidente del Torino ha parlato così della possibilità di cedere il club: «Non l’ho mai pensato, sono 17 anni che ho il Torino e sto bene così. Nuovi soci? Non sono convinto, nel calcio secondo me è meglio che sia una sola persona che decide, uno solo alla guida della società. Non vendo».