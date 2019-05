Il presidente del Toro, Urbano Cairo, è sicuro che l’anno prossimo i granata possano centrare la qualificazione in Europa

Ieri era il compleanno di Urbano Cairo che per l’occasione è intervenuto ai microfoni di Telelombardia: «Quest’anno è stato di buonissimo livello. Abbiamo fatto il record di punti e ce la siamo giocata per qualcosa di importante. La vittoria della Lazio in finale di Coppa Italia ci ha tagliato le gambe per l’Europa, ma sono contento del campionato fatto».

Il numero uno granata ha indicato la strada per il futuro: «L’Europa era da centrare ma ci riproveremo l’anno prossimo. La politica sarà di consolidamento con qualche acquisto giusto e Mazzarri».