Cairo svela: «Per il Toro sogno uno stadio all’inglese. Qualificazione? Ci proveremo»

Urbano Cairo ai microfoni della BBC: «Il nostro stadio è il Filadelfia. Anche noi vorremmo fare uno stadio simile a quello che ha il Wolverhampton»

A margine della conferenza stampa di Walter Mazzarri, Urbano Cairo ha parlato ai microfoni della BBC sulle speranze del Torino di passare il turno. Le sue parole

QUALIFICAZIONE – «Noi sappiamo di essere venuti qui con la consapevolezza che il Wolverhampton è una squadra molto forte, specialmente sul suo campo. Se ribalteremo il risultato? La sfida di andata a Torino è stata dispendiosa, abbiamo dato il massimo ma non è bastato ed è finita 2-3. Ma nonostante questo ci proveremo»

STADIO – «Mia madre era una grande fan del Torino, oggi non è più tra noi ma era una grande tifosa. Il Filadelfia è il nostro stadio, ma anche noi vorremmo fare qualcosa tipo quello che avete qui. Qualcosa come questo stadio o gli altri stadi che ci sono in Inghilterra che sono impressionanti, è molto bello venire qui e vedere stadi e atmosfere del genere»