Cairo scalda il derby: «Sono fiducioso, sesti non a caso»

Il presidente del Torino, Urbabo Cairo, ha parlato in vista del derby contro la Juventus in programma sabato prossimo

Aria di derby a Torino. Il presidente del Toro, UrbanoCairo, ha ricevuto il premioAndreaFortunato insieme ad altri dirigenti (premiato anche Marotta, prossimo però alla firma con l’Inter) e a margine dell’evento ha parlato della sfida con la Juventus in programma sabato prossimo. Il derby Toro-Juve non è una sfida come le altre, Cairo lo sa bene, e ha provato a caricare l’ambiente granata: «Direi che siamo in un buon momento, ora sabato abbiamo una partita molto impegnativa contro la Juve, una squadra che finora le ha vinte tutte tranne una. Ma sono fiducioso, a San Siro contro il Milan la squadra mi è piaciuta, ho visto un gruppo compatto».

Il Torino al momento sarebbe in Europa e non è lontano dalla zona Champions. Con Mazzarri in panchina, per il presidente granata, è lecito sognare in grande. Il prossimo ostacolo però sarà la Juventus di Allegri, che sinora le ha vinte praticamente tutte (14 vittorie e 1 pareggio in 15 gare): «Ci dobbiamo preparare benissimo, lavorando tutta la settimana in campo e giocando poi sabato con la voglia di far vedere che siamo una squadra compatta e di qualità – riporta La Gazzetta dello Sport – Siamo sesti in classifica non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada un po’ per colpa nostra e un po’ per qualche decisione che ci ha penalizzato».