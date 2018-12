Cairo su Belotti: «Qualcuno si è fatto vivo. Milan? Scontro diretto, come tutti»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del mercato granata e della prossima sfida contro il Milan

Torino e Milan pronte a scendere in campo in un confronto diretto per l’Europa: i granata puntano all’Europa League, i rossoneri, quarti in classifica, sperano nel ritorno in Champions League. UrbanoCairo, presidente del Toro, ha parlato a Radio Sportiva della gara ma non solo: «Scontro diretto contro il Milan? Sono un po’ tutti scontri diretti. La partita è sicuramente impegnativa a ogni livello, conviene fare un po’ gli scaramantici. Affronteremo Milan e Torino sono sfide impegnative il Toro ha dimostrato di potersela giocare con tutte».

Urbano Cairo ha parlato anche del futuro di Belotti: «Due anni fa ci eravamo detti che la clausola valeva per l’estero, qualcuno si è fatto vivo ma con valori più bassi e sarebbe stato molto triste e brutto per i nostri tifosi vederlo andar via in quel modo. Sono sicuro però che abbiamo fatto bene a tenerlo e che continuerà a fare bene». Ancora Cairo sulle prossime sfide del Toro e sulla classifica dopo le prime 14 giornate del campionato: «La classifica è molto corta, l’anno scorso invece eravamo staccatissimi e questi 21 punti hanno un valore maggiore in proporzione».