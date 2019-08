Calcio femminile, Frank De Boer dice la sua sulla questione dell’equiparazione degli stipendi di uomini e donne

Frank De Boer non appoggia minimamente l’equiparazione degli stipendi tra uomini e donne nel calcio. Ecco le sue parole in un’intervista al Guardian: «La parità di retribuzione nel calcio tra uomini e donne non la comprendo, penso per come stanno le cose ora che sia ridicola».

«Se il calcio femminile diventerà popolare quanto quello degli uomini allora si arriverà a questo, perché a quel punto la pubblicità e gli sponsor saranno livellati».