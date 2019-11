Calcio femminile, Tommasi: «Può solo crescere, la percezione è cambiata»

Damiano Tommasi ha speso parole positive sul calcio femminile: «Non è visto più come un costo ma come un investimento»

Nella sede della Lega Pro, all’evento Calcio, un gioco da ragazze, il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha commentato lo stato di salute del calcio femminile in Italia.

«E’ giusto in queste occasioni celebrare quanto è stato fatto, servono pacche sulle spalle per avere la voglia di continuare. Il calcio femminile è un movimento che può solo crescere: si deve investire ancora su questo aspetto, e un passaggio culturale c’è stato. Il calcio femminile ora non è visto più come un costo ma come un investimento, la percezione è cambiata»