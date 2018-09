Calcio in lutto: l’ex difensore Giancarlo Galdiolo è morto oggi all’età di 69 anni. Da 8 anni era affetto da una grave malattia

Calcio in lutto per la scomparsa di Giancarlo Galdiolo. Ex difensore, nato il 4 novembre 1948 a Villafranca Padovana, aveva militato per 10 anni (dal 1970 al 1980) nella Fiorentina, vincendo una Coppa Italia nel 1974 e una Coppa di Lega Italo-Inglese l’anno successivo; dal 1980 al 1982, poi, aveva giocato nella Sampdoria. A dare l’annuncio della sua scomparsa il figlio Alessandro che, affidandosi a un post su Facebook, ha ricordato la lunga malattia che aveva accompagnato il padre nei suoi ultimi 8 anni di vita.