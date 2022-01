ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma avrebbe messo nel mirino un attaccante ex Juventus, piace Mavididi che sta facendo bene con il Montpellier

La Roma sta cercando una punta da vice Abraham. Piace il profilo di Mavididi, ex Juventus e Arsenal, e che in Serie A ha esordito nel 2019 con i bianconeri e Allegri in panchina.

Ora gioca in Francia, nel Montpellier e lo sta facendo anche bene. Una doppietta anche nel weekend. A riferirlo La Repubblica.