Calciomercato Inter: in uscita Dalbert in direzione Marsiglia. L’OM sfrutterebbe l’arrivo di Balotelli per assicurarsi l’esterno nerazzuro

Dalbert Henrique, esterno sinistro dell’Inter, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri dell’Olimpique de Marseille di Rudi Garcia. Stando a quanto rivela Le Phocéen, la società francese sfrutterebbe l’onda lunga dell’affare Balotelli per aprire una corsia preferenziale per arrivare al giocatore brasiliano. Infatti Dalbert aveva commentato l’arrivo di Super Mario al Marsiglia con una storia su Instagram, nella quale gli augurava buona fortuna. Ora potrebbe ricomporsi la coppia Balotelli-Dalbert che aveva già giocato insieme al Nizza, prima della cessione del terzino alla società nerazzurra.

L’esterno brasiliano sta trovando pochissimo spazio in questa stagione nell’Inter di Luciano Spalletti, avendo collezionato soltanto 6 presenze tra campionato e coppe.