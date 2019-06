Calciomercato Atalanta: chiesti Duncan e Consigli al Sassuolo

Calciomercato Atalanta: gli orobici preparano la squadra per il triplo impegno della prossima stagione. Chiesti due giocatori al Sassuolo

L’Atalanta si muove sul mercato. Gli orobici, che il prossimo anno dovranno affrontare il triplo impegno tra campionato, Champions e Coppa Italia, vogliono allestire una squadra all’altezza degli impegni che affronteranno e per questo motivo stanno sondando varie piste.

Una di queste porta a Sassuolo. Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’Atalanta avrebbe chiesto Consigli e Duncan ai neroverdi per la prossima stagione. Per ora gli emiliani non hanno chiuso la porta e ascoltano interessati all’offerta nerazzurra.