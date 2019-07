Calciomercato Atalanta: Gosens piace allo Schalke 04 ma la Dea fa muro

Il club tedesco pronto a mettere sul tavolo 1 milione all’anno di stipendio per convincere Robin Gosens

Dopo Castagne un altro esterno dell’Atalanta potrebbe lasciare presto Bergamo. Stiamo parlando di Robin Gosens che, dopo la strabiliante stagione con Gasperini, ha attirato le attenzioni di club italiani ed esteri. In Serie A ci hanno pensato Milan e Napoli ma senza sfociare in vere e proprie trattative.

Come riporta la Gazzetta dello Sport se in Italia non ci sono discorsi avanzati, all’estero non stanno a guardare. Soprattutto in Germania, dove lo Schalke 04 l’ha messo nel mirino. I tedeschi stanno preparando un’offerta importante per l’ingaggio, nettamente superiore rispetto ai quasi 400.000 euro percepiti a Zingonia: sul tavolo, infatti, circa 1 milione. L’esterno viene valutato 12 milioni e Gasperini avrebbe chiesto di non cederlo visto e considerato che è un titolare nello scacchiere della Dea.