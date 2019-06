Calciomercato Atalanta, l’ultima suggestione di mercato per la squadra di Gasperini è un cavallo di ritorno in mediana

Un’affascinante suggestione ma, con ogni probabilità, un’ipotesi destinata a rimanere tale. Quella che vorrebbe Riccardo Montolivo, svincolato dal Milan in quanto a fine contratto, di ritorno al vecchio amore Atalanta.

Per il gruppo di Gasperini si tratterebbe di un importante rinforzo in termini d’esperienza, ma le incognite a livello atletico sono davvero tante. Il centrocampista nelle ultime due stagioni non ha accumulato minutaggio e, a prescindere da quello, difficilmente potrebbe trovarsi a suo agio nel gioco tutto intensità e velocità degli orobici.