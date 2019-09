Calciomercato Atalanta, la Dea guarda agli svincolati: c’è un nome caldo

Calciomercato Atalanta, la Dea adesso guarda alla lista degli svincolati: c’è un nome caldo per il centrocampo orobico

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe non finire qui. Perché, come conferma oggi Il Corriere di Bergamo, la Dea avrebbe messo gli occhi sulla lista degli svincolati ancora in cerca di contratto.

Un elenco di nomi lungo, all’interno del quale non mancano elementi di categoria. Come Bertolacci, centrocampista ex Genoa e Milan che Gasperini conosce molto bene. E che l’Atalanta aveva già seguito nel corso dell’estate. Ora l’affondo decisivo?