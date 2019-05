Calciomercato Atalanta, la lista di Gasperini: chi va, chi resta e chi arriva

Calciomercato Atalanta, la lista di Gasperini dopo il rinnovo con la Dea: chi va, chi resta e chi arriva per la prossima stagione

Il rinnovo di Gasperini con l’Atalanta si è consumato soltanto dopo un lungo vertice tra il tecnico ed il presidente orobico Percassi. Un incontro durante il quale l’allenatore che ha portato la Champions League per la prima volta a Bergamo ha chiesto – ottenendole, a giudicare dall’esito – garanzie tecniche per la prossima stagione. E dunque: trattenere i big, o comunque reinvestire le cifre incassate per la loro cessione.

A quest’ultima voce potrebbe ascriversi Zapata: la punta ha tanto mercato e un’offerta irrinunciabile potrebbe anche arrivare. Come potrebbe salutare i bergamaschi Castagne, elemento di valore ma non imprescindibile. Al contrario, la Dea ha tutta l’intenzione di fondare il proprio domani su elementi come Gollini e Mancini, Freuler e De Roon, ovviamente il Papu Gomez ed anche Ilicic, per il quale si sono registrate frenate rispetto ad una partenza quasi certa.

Comunque da irrobustire, in ogni caso, il parco attaccanti. Piace sempre molto Inglese, il nome nuovo è invece quello di Kean. Con Juve e Raiola alla ricerca della piazza e del tecnico giusto per farlo definitivamente sbocciare. L’Atalanta ed il Gasp potrebbero rappresentare la risposta migliore.