Mercato Atalanta: obiettivi Muriel e Defrel

Gasperini ha richiesto almeno tre-quattro giocatori di spicco per rinforzare l’Atalanta, che l’anno prossimo farà fronte a tre competizioni

L’Atalanta continua a lavorare sul mercato a ritmi serrati in modo tale da poter offrire a Gasperini una squadra completa per l’inizio del ritiro di Clusone. La trattativa con il Chelsea per Pasalic è a buon punto; poi si punterà a un centrocampista, un jolly offensivo e ad un attaccante.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per l’attacco piacciono tanto Muriel (che non verrà riscattato dalla Fiorentina) e Defrel (che tornerà alla Roma). Per la mediana resiste la candidatura di Bertolacci a zero, ma si proverà a chiudere per uno tra Duncan e Veretout.