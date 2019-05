Calciomercato Atalanta, Percassi fissa il prezzo per bomber Zapata

Calciomercato Atalanta: dopo le promesse a Gasperini per il rinnovo, Percassi fissa il prezzo per bomber Zapata

Patti chiari, rinnovo lungo. La stretta di mano tra Percassi e Gasperini che ha sancito il rinnovo del contratto del tecnico è stata fondata su precise garanzie tecniche. In vista della Champions League, l’Atalanta non cederà i suoi big. O, almeno, lo farà soltanto di fronte ad offerte irrinunciabili, con conseguente liquidità da immettere sul mercato per altrettanto importanti innesti.

Al centro di questo valzer, in particolare, si staglia la figura di Duvan Zapata. Costato 14 milioni per il prestito biennale dalla Sampdoria, più altri 12 da versare per il riscatto: totale 26 milioni. Gasp vorrebbe trattenerlo, ma sa bene che – dopo l’ultima stagione – l’attaccante colombiano è uno dei pezzi pregiati con i riflettori puntati addosso. Compresi quelli del Real Madrid. Lo stesso Percassi, così, ha messo in preventivo un’eventuale cessione. Ma non per meno di 50 milioni di euro.