Atalanta, prove di riscatto per Pasalic: aperto il tavolo delle trattative col Chelsea per confermare il croato

L’Atalanta, adesso, vuole fermare il giramondo Pasalic. La stagione positiva vissuta quest’anno a Bergamo, dove ha collezionato sette reti e sette assist in 38 uscite stagionali, è valsa la fiducia da parte della società. Che da alcune settimane si è già messa al lavoro per blindarlo.

Il cartellino del centrocampista croato è infatti di proprietà del Chelsea, che in estate l’ha ceduto in prestito oneroso per un milione di euro alla squadra di Gasperini. Che ora, per riscattarlo, dovrebbe investire – secondo gli accordi iniziali – la cifra di 15 milioni. Una soglia che l’Atalanta conta di poter rosicchiare: i due club già due settimane fa hanno avuto un primo incontro, ne seguiranno altri per arrivare ad un accordo con reciproca soddisfazione.