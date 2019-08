Calciomercato Atalanta, si lavora (anche) in uscita: quattro addii in vista

Calciomercato Atalanta, si lavora (anche) in uscita: quattro giocatori al passo d’addio nell’ultima settimana di trattative

Due colpi in entrata, ma anche quattro (almeno) in uscita. Questo il menù per l’ultima settimana di mercato in casa Atalanta. A partire dalla cessione in prestito secco di Barrow: intesa tra giocatore e Verona, manca soltanto il via libera dei bergamaschi.

Prestito con diritto di riscatto, invece, per Reca alla Spal, operazione ormai definita nonostante le offerte dalla Polonia. Sempre in orbita l’Hellas, e ancora in prestito, anche Pessina e Valzania.